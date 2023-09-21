Abrams ідуть в Україну "за графіком", навчання на F-16 почнеться "скоро" – Пентагон

Міністерство оборони США запевнило у четвер, що процеси надання Україні бойових танків Abrams і прибуття українців для навчання на F-16 йдуть за планом, хоча подробиці не розкривають.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на брифінг для журналістів речника Пентагону бригадного генерала Петрика Райдера

Деталі: Відповідаючи на запитання про терміни прибуття в Україну Abrams, Райдер вказав, що "все йде за графіком".

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"З міркувань безпеки не буду вдаватись у деталі щодо того, коли саме танки прибудуть в Україну. Лише скажу, що ми очікуємо їхнього прибуття в Україну в найближчі дні й тижні", – додав він.

Речник Пентагону окремо сказав, що навчання українців на винищувачах F-16 уже почалось у Данії.

"Що стосується навчання у США, ми очікуємо, що українські льотчики й обслуговувальний персонал прибуде до США скоро для проведення попереднього навчання англійської мови. А навчання вже льотчиків почнеться через кілька тижнів після цього", – пояснив Райдер.

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Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.

Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки на початку серпня.

В одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.