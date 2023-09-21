Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Abrams ідуть в Україну "за графіком", навчання на F-16 почнеться "скоро" – Пентагон

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 22:50
Abrams ідуть в Україну за графіком, навчання на F-16 почнеться скоро – Пентагон
ФОТО: GETTY images

Міністерство оборони США запевнило у четвер, що процеси надання Україні бойових танків Abrams і прибуття українців для навчання на F-16 йдуть за планом, хоча подробиці не розкривають.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на брифінг для журналістів речника Пентагону бригадного генерала Петрика Райдера 

Деталі: Відповідаючи на запитання про терміни прибуття в Україну Abrams, Райдер вказав, що "все йде за графіком".

Реклама:

"З міркувань безпеки не буду вдаватись у деталі щодо того, коли саме танки прибудуть в Україну. Лише скажу, що ми очікуємо їхнього прибуття в Україну в найближчі дні й тижні", – додав він.

Речник Пентагону окремо сказав, що навчання українців на винищувачах F-16 уже почалось у Данії.

"Що стосується навчання у США, ми очікуємо, що українські льотчики й обслуговувальний персонал прибуде до США скоро для проведення попереднього навчання англійської мови. А навчання вже льотчиків почнеться через кілька тижнів після цього", – пояснив Райдер.

ВІДЕО ДНЯ

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.

Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки на початку серпня.

В одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Усі новини...
США
Дуда пояснив, чому не зустрівся із Зеленським у Нью-Йорку
Білий дім розповів деталі нового пакету допомоги: без ATACMS, але багато ППО
Зеленський зустрівся з Остіном у Пентагоні
Останні новини
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
Усі новини...
Реклама: