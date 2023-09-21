Abrams идут в Украину "по графику", обучение на F-16 начнется "скоро" Пентагон

Министерство обороны США заверило в четверг, что процессы предоставления Украине боевых танков Abrams и прибытия украинцев для обучения на F-16 следуют плану, хотя подробности не раскрывают.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на брифинг для журналистов спикера Пентагона бригадного генерала Петрика Райдера

Детали: Отвечая на вопрос о сроках прибытия в Украину Abrams, Райдер указал, что "все идет по графику".

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"Из соображений безопасности не буду вдаваться в детали относительно того, когда именно танки прибудут в Украину. Только скажу, что мы ожидаем их прибытия в Украину в ближайшие дни и недели", – добавил он.

Представитель Пентагона отдельно сказал, что обучение украинцев на истребителях F-16 уже началось в Дании.

"Что касается обучения в США, мы ожидаем, что украинские летчики и обслуживающий персонал прибудет в США скоро для проведения предварительного обучения английскому языку. А обучение уже летчиков начнется через несколько недель после этого", – пояснил Райдер.

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Администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что эти танки слишком сложны и тяжелы в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.

Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена отправкой в начале августа.

В одном из последних пакетов помощи от США находятся снаряды с обедненным ураном для Abrams.