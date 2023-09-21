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Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Байденом

Четвер, 21 вересня 2023, 22:53
Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Байденом
фото getty images

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув до Білого дому, де відбудуться переговори з американським лідером Джо Байденом.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зеленського супроводжувала перша леді Олена Зеленська, подружжя зустрічали так само Байден із першою леді США Джилл Байден.

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Пізніше, як очікується, Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони, але в якому не буде далекобійних ракет ATACMS

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер перебуває із візитом у Вашингтоні. Це його другий візит до столиці США після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Він відбувається в той час, як американський Конгрес розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів. Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.

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