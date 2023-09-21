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Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом

Четверг, 21 сентября 2023, 22:53
Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Байденом
фото getty images

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл в Белый дом, где состоятся переговоры с американским лидером Джо Байденом.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Зеленского сопровождала первая леди Елена Зеленская, супругов встречали так же Байден с первой леди США Джилл Байден.

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Лидеры Украины и США не отвечали на вопросы журналистов. Только Зеленский коротко отметил, что эта встреча является "очень важной".

Позже, как ожидается, Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут средства противовоздушной обороны, но в котором не будет дальнобойных ракет ATACMS.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг находится с визитом в Вашингтоне. Это его второй визит в столицу США после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Он происходит в то время, как американский Конгресс рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов. Во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.

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