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У російській Тулі пролунав вибух і зникло світло в 5 тисяч жителів

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 вересня 2023, 23:13
У російській Тулі пролунав вибух і зникло світло в 5 тисяч жителів
У російській Тулі зникло світло. Фото mash

У російському місті Тула пролунав вибух і зникло світло в 5 тисяч жителів.

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: Жителі Тули повідомили про гучний вибух. Після цього в частині міста зникло світло.

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Що саме сталося, поки що невідомо. Влада міста та регіону не дала коментарів. Без світла залишилося майже 5 тисяч людей у Заріченському районі міста.

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фото Meduza

Теми: Росіяблекаут
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