У російській Тулі пролунав вибух і зникло світло в 5 тисяч жителів
Четвер, 21 вересня 2023, 23:13
У російському місті Тула пролунав вибух і зникло світло в 5 тисяч жителів.
Джерело: російські ЗМІ
Деталі: Жителі Тули повідомили про гучний вибух. Після цього в частині міста зникло світло.
Реклама:
У російській Тулі пролунав вибух і зникло світло в 5 тисяч жителів pic.twitter.com/Y4UFhrVSet— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2023
Що саме сталося, поки що невідомо. Влада міста та регіону не дала коментарів. Без світла залишилося майже 5 тисяч людей у Заріченському районі міста.
ВІДЕО ДНЯ