У російському місті Тула пролунав вибух і зникло світло в 5 тисяч жителів.

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: Жителі Тули повідомили про гучний вибух. Після цього в частині міста зникло світло.

Реклама:

У російській Тулі пролунав вибух і зникло світло в 5 тисяч жителів pic.twitter.com/Y4UFhrVSet — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2023

Що саме сталося, поки що невідомо. Влада міста та регіону не дала коментарів. Без світла залишилося майже 5 тисяч людей у Заріченському районі міста.

ВІДЕО ДНЯ