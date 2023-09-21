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В российской Туле прогремел взрыв и пропал свет у 5 тысяч жителей

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 сентября 2023, 23:13
В российской Туле прогремел взрыв и пропал свет у 5 тысяч жителей
В русской Туле пропал свет. Фото mash

В российском городе Тула раздался взрыв и пропал свет у 5 тысяч жителей.

Источник: российские СМИ

Детали: Жители Тулы сообщили о громком взрыве. После этого в части города исчез свет.

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Що саме сталося, поки що невідомо. Влада міста та регіону не дала коментарів. Без світла залишилося майже 5 тисяч людей у Заріченському районі міста.

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фото meduza

Темы: Росcияблекаут
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