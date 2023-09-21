"Це суверенне рішення" – Пентагон про заяву Польщі щодо "припинення" військової допомоги Україні

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що рішення Польщі щодо надання військової допомоги України – це її суверенне рішення, але воно не вказує на зменшення рівня підтримки Києва.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на брифінг Райдера

Деталі: Як нагадав речник Пентагону нагадав, США "завжди говорили, що кожна країна ухвалює власне суверенне рішення про те, який рівень підтримки надаватиме" Україні.

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"Однак підкреслю, що Польща була і є однією з провідних країн у плані надання Україні допомоги – не лише військової, а й гуманітарної, а також підтримки мільйонам переселених українців", – додав він.

На питання, чи не свідчать заяви польської сторони про зміну настроїв у Східній Європі зокрема й серед союзників України, Райдер нагадав про засідання Контактної групи з питань оборони України "як провідний приклад того, що в міжнародній спільноті переважає єдність і рішучість".

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

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Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною. Польський президент Анджей Дуда додатково уточнив, що слова Моравецького були неправильно витлумачені.