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"Це суверенне рішення" – Пентагон про заяву Польщі щодо "припинення" військової допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 23:34
Це суверенне рішення – Пентагон про заяву Польщі щодо припинення військової допомоги Україні
РЕЧНИК ПЕНТАГОНУ ПАТРИК РАЙДЕР. фото getty images

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що рішення Польщі щодо надання військової допомоги України – це її суверенне рішення, але воно не вказує на зменшення рівня підтримки Києва.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на брифінг Райдера  

Деталі: Як нагадав речник Пентагону нагадав, США "завжди говорили, що кожна країна ухвалює власне суверенне рішення про те, який рівень підтримки надаватиме" Україні.

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"Однак підкреслю, що Польща була і є однією з провідних країн у плані надання Україні допомоги – не лише військової, а й гуманітарної, а також підтримки мільйонам переселених українців", – додав він.

На питання, чи не свідчать заяви польської сторони про зміну настроїв у Східній Європі зокрема й серед союзників України, Райдер нагадав про засідання Контактної групи з питань оборони України "як провідний приклад того, що в міжнародній спільноті переважає єдність і рішучість".

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

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Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною. Польський президент Анджей Дуда додатково уточнив, що слова Моравецького були неправильно витлумачені.

Теми: ПольщаСШАдопомога Україні
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