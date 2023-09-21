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"Это суверенное решение" – Пентагон о заявлении Польши о "прекращении" военной помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 23:34
Это суверенное решение – Пентагон о заявлении Польши о прекращении военной помощи Украине
спикер ПЕНТАГОНА ПАТРИК РАЙДЕР. фото getty images

Представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что решение Польши о предоставлении военной помощи Украине – это ее суверенное решение, но оно не указывает на уменьшение уровня поддержки Киева.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на брифинг Райдера

Детали: Как напомнил представитель Пентагона напомнил, США "всегда говорили, что каждая страна принимает собственное суверенное решение о том, какой уровень поддержки будет предоставлять" Украине.

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"Однако подчеркну, что Польша была и является одной из ведущих стран в плане предоставления Украине помощи – не только военной, но и гуманитарной, а также поддержки миллионам переселенных украинцев", – добавил он.

На вопрос, не свидетельствуют ли заявления польской стороны об изменении настроений в Восточной Европе в том числе и среди союзников Украины, Райдер напомнил о заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "как ведущий пример того, что в международном сообществе преобладает единство и решимость".

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

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Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной. Польский президент Анджей Дуда дополнительно уточнил, что слова Моравецкого были неправильно истолкованы.

Темы: ПольшаСШАпомощь Украине
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