Байден − Зеленському: США залишаються відданими наданню підтримки Києву
Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі і заявив, що Америка залишається відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення.
Джерело: CNN
Пряма мова Байдена: "На початку цього тижня на Генеральній Асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по-справжньому захищеною у світі, якщо ми не станемо на захист свободи України перед обличчям російської жорстокості та агресії. Ось чому ми зібрали коаліцію з понад 50 країн − 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе. Це має вирішальне значення".
Деталі: Байден наголосив, що Штати розпочали процес "формалізації наших довгострокових зобов'язань щодо безпеки України" разом з іншими лідерами G7 та іншими міжнародними партнерами, і саме тому вони підтримують "справедливий і тривалий мир, який поважає суверенітет України та її територіальну цілісність".
Президент США також високо оцінив "величезну хоробрість" народу України.
"Це надихнуло світ, дійсно надихнуло світ рішучістю захищати ці принципи, і разом з нашими партнерами і союзниками американський народ сповнений рішучості зробити все можливе, щоб світ був з вами", − заявив Байден.
Передісторія:
- Очікується, що під час зустрічі із Зеленським Байден оголосить про нову військову допомогу на суму понад 325 мільйонів доларів. За словами двох американських чиновників, вона включатиме більше касетних боєприпасів. Видання наголошує, що це вже вдруге, коли США надають Києву "суперечливу зброю".
- Раніше український президент відвідав Капітолійський пагорб, він описав свою зустріч з американськими сенаторами як "чудовий діалог".
- Зеленський також зустрівся з законодавцями з Палати представників Конгресу США.