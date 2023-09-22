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Байден − Зеленскому: США остаются преданными оказанию поддержки Киеву

Ирина БалачукПятница, 22 сентября 2023, 00:20
Байден − Зеленскому: США остаются преданными оказанию поддержки Киеву
Президенты Зеленский и Байден. Фото getty images

Президент США Джо Байден приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и заявил, что Америка остается преданной оказанию поддержки усилиям Украины по защите от российского вторжения.

Источник: CNN

Прямая речь Байдена: "В начале этой недели на Генеральной Ассамблее ООН я четко дал понять, что ни одна нация не может быть по-настоящему защищенной в мире, если мы не встанем на защиту свободы Украины перед лицом российской жестокости и агрессии. Вот почему мы собрали коалицию из более чем 50 стран − 50 стран, чтобы помочь Украине защитить себя. Это имеет решающее значение".

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Детали: Байден отметил, что Штаты начали процесс "формализации наших долгосрочных обязательств относительно безопасности Украины" вместе с другими лидерами G7 и другими международными партнерами, и именно поэтому они поддерживают "справедливый и длительный мир, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность".

Президент США также высоко оценил "огромную храбрость" народа Украины.

"Это вдохновило мир, действительно вдохновило мир решимостью защищать эти принципы, и вместе с нашими партнерами и союзниками американский народ полон решимости сделать все возможное, чтобы мир был с вами", − заявил Байден.

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Предыстория:

  • Ожидается, что во время встречи с Зеленским Байден объявит о новой военной помощи на сумму более 325 миллионов долларов. По словам двух американских чиновников, она будет включать больше кассетных боеприпасов. Издание отмечает, что это уже второй раз, когда США предоставляют Киеву "противоречивое оружие".
  • Ранее украинский президент посетил Капитолийский холм, он описал свою встречу с американскими сенаторами как "замечательный диалог".
  • Зеленский также встретился с законодателями из Палаты представителей Конгресса США.

Темы: БайденЗеленскийпомощь Украине
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