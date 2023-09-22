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США повернули Україні культурні цінності, викрадені Росією з окупованих територій

Ірина БалачукП'ятниця, 22 вересня 2023, 00:45
США повернули Україні культурні цінності, викрадені Росією з окупованих територій
Фото ОП

У Вашингтоні за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Щоразу, коли щось повертається в Україну, щось украдене росіянами, це означає повернення життя й справедливості, що дуже важливо".

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Деталі: Повідомляється, що у присутності Зеленського міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і посол України у США Оксана Маркарова підписали відповідний сертифікат передачі українських артефактів, конфіскованих правоохоронцями США. 

 
Фото ОП

Президент подякував усім причетним за їхню роботу, яка також спрямована на підтримку України.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У червні 2022 року Митно-прикордонна служба США затримала предмет старовини, який після відповідного дослідження виявився європейською залізною сокирою XVII ст. з молотом на задній частині. Сокира була незаконно вивезена з України на територію США.
  • Також у червні 2022 року вилучили артефакти, незаконно ввезені до США з Росії. Зокрема, три залізні сокири XVII ст., три кирки XVII ст., два залізних скіфських мечі-акінаки VI ст. до н. е., а також один залізний наконечник списа орієнтовно 500-1200 р. до н. е.
  • Повідомляється, що все це конфіскували для передачі Посольству України у США в адміністративному порядку.

Теми: ЗеленськийСШАісторіяРосія
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