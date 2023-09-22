США повернули Україні культурні цінності, викрадені Росією з окупованих територій

У Вашингтоні за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Щоразу, коли щось повертається в Україну, щось украдене росіянами, це означає повернення життя й справедливості, що дуже важливо".

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Деталі: Повідомляється, що у присутності Зеленського міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і посол України у США Оксана Маркарова підписали відповідний сертифікат передачі українських артефактів, конфіскованих правоохоронцями США.

Фото ОП

Президент подякував усім причетним за їхню роботу, яка також спрямована на підтримку України.

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