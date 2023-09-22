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США вернули Украине культурные ценности, похищенные Россией с оккупированных территорий

Ирина БалачукПятница, 22 сентября 2023, 00:45
США вернули Украине культурные ценности, похищенные Россией с оккупированных территорий
Фото ОП

В Вашингтоне при участии президента Владимира Зеленского состоялась церемония возвращения Украине культурных ценностей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно".

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Детали: Сообщается, что в присутствии Зеленского министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и посол Украины в США Оксана Маркарова подписали соответствующий сертификат передачи украинских артефактов, конфискованных правоохранителями США. 

 
Фото ОП

Президент поблагодарил всех причастных за их работу, которая также направлена на поддержку Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В июне 2022 года Таможенно-пограничная служба США задержала предмет старины, который после соответствующего исследования оказался европейским железным топором XVII в. с молотом на задней части. Топор был незаконно вывезен из Украины на территорию США.
  • Также в июне 2022 года изъяли артефакты, незаконно ввезенные в США из России. В частности, три железных топора XVII в., три кирки XVII в., два железных скифских меча-акинаки VI в. до н. э., а также один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 г. до н. э.
  • Сообщается, что все это конфисковали для передачи Посольству Украины в США в административном порядке.

Темы: ЗеленскийСШАисторияРосcия
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