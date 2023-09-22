США вернули Украине культурные ценности, похищенные Россией с оккупированных территорий

В Вашингтоне при участии президента Владимира Зеленского состоялась церемония возвращения Украине культурных ценностей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно".

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Детали: Сообщается, что в присутствии Зеленского министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и посол Украины в США Оксана Маркарова подписали соответствующий сертификат передачи украинских артефактов, конфискованных правоохранителями США.

Фото ОП

Президент поблагодарил всех причастных за их работу, которая также направлена на поддержку Украины.

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