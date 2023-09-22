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Зеленський неанонсовано прибув до Канади

Ірина БалачукП'ятниця, 22 вересня 2023, 06:25
Зеленський неанонсовано прибув до Канади
Зеленський і Трюдо. Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади, повідомляє офіс прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Джерело: офіс прем’єр-міністра Канади

Дослівно з повідомлення: "Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду з 21 по 22 вересня. Обидва лідери продовжать тісно співпрацювати задля зміцнення зв'язків між нашими країнами та сприятимуть тому, щоб український народ міг і надалі захищати себе від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

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Деталі: Повідомляється, що в Оттаві Трюдо зустрінеться з Зеленським, щоб "підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України, яка продовжує захищати себе від жорстокої російської агресії". Також вони візьмуть участь у церемонії підписання угоди, яка продовжить зміцнення економічних зв'язків між країнами.

Крім того, в Оттаві Зеленський виступить з промовою до парламенту.

Потім лідери поїдуть до Торонто, де зустрінуться з канадськими бізнес-лідерами, щоб "посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України".

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Після цього прем'єр-міністр Трюдо і президент Зеленський візьмуть участь у заході з українсько-канадською громадою.

"Канада, разом зі своїми союзниками і партнерами, продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з народом України стільки, скільки буде потрібно. У тісній координації ми будемо посилювати економічний тиск на режим Путіна доти, доки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України.. Канада завжди буде з Україною та українцями, які продовжують захищати свої свободу, незалежність та демократію", − наголосили в офісі Трюдо.

Теми: ЗеленськийКанададопомога Україні
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