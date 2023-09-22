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Зеленский неанонсировано прибыл в Канаду

Ирина БалачукПятница, 22 сентября 2023, 06:25
Зеленский неанонсировано прибыл в Канаду
Зеленский и Трюдо. Фото иллюстративное с сайта ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду, сообщает офис премьер-министра Джастина Трюдо.

Источник: офис премьер-министра Канады

Дословно из сообщения: "Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду с 21 по 22 сентября. Оба лидера продолжат тесно сотрудничать для укрепления связей между нашими странами и способствовать тому, чтобы украинский народ мог и в дальнейшем защищать себя от жестокого и неоправданного вторжения России. Канада будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

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Детали: Сообщается, что в Оттаве Трюдо встретится с Зеленским, чтобы "подтвердить постоянную военную, экономическую, гуманитарную поддержку Канады и поддержку развития Украины, которая продолжает защищать себя от жестокой российской агрессии". Также они примут участие в церемонии подписания соглашения, которое продолжит укрепление экономических связей между странами.

Кроме того, в Оттаве Зеленский выступит с речью в парламенте.

Затем лидеры поедут в Торонто, где встретятся с канадскими бизнес-лидерами, чтобы "усилить инвестиции частного сектора в будущее Украины".

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После этого премьер-министр Трюдо и президент Зеленский примут участие в мероприятии с украинско-канадской общиной.

"Канада, вместе со своими союзниками и партнерами, будет продолжать стоять бок о бок с народом Украины столько, сколько потребуется. В тесной координации мы будем усиливать экономическое давление на режим Путина до тех пор, пока он не будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Канада всегда будет с Украиной и украинцами, которые продолжают защищать свои свободу, независимость и демократию", − отметили в офисе Трюдо.

Темы: ЗеленскийКанадапомощь Украине
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