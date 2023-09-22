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Окупанти заявили про атаку безпілотників на Краснодарський край і Крим

Ірина БалачукП'ятниця, 22 вересня 2023, 06:52
Окупанти заявили про атаку безпілотників на Краснодарський край і Крим
Скриншот з google.maps

Російські окупанти заявили, що нібито збили українські безпілотники, які намагалися атакувати Крим і Краснодарський край уночі 22 вересня.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "Вночі припинили спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: Повідомляється, що ППО нібито знищила два "українські безпілотники" над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Криму і в Туапсинському районі Краснодарського краю.

Теми: РосіяКримбезпілотники
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