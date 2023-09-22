Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Краснодарский край и Крым

Российские оккупанты заявили, что якобы сбили украинские беспилотники, которые пытались атаковать Крым и Краснодарский край ночью 22 сентября.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Реклама:

Детали: Сообщается, что ПВО якобы уничтожила два "украинских беспилотника" над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.