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Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Краснодарский край и Крым

Ирина БалачукПятница, 22 сентября 2023, 06:52
Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Краснодарский край и Крым
Скриншот с google.maps

Российские оккупанты заявили, что якобы сбили украинские беспилотники, которые пытались атаковать Крым и Краснодарский край ночью 22 сентября.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: Сообщается, что ПВО якобы уничтожила два "украинских беспилотника" над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Темы: РосcияКрымбеспилотники
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