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Російські війська вдарили "Іскандером" по Кураховому, влучили в будинок – 16 поранених

"Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 07:12
Російські війська вдарили Іскандером по Кураховому, влучили в будинок – 16 поранених
Наслідки удару по Кураховому 21.09.2023, фото прокуратури

Ввечері 21 вересня російські війська завдали два удари по Кураховому на Донеччині, внаслідок чого постраждали 16 осіб.

Джерело: начальник курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, якого цитує "Суспільне Донбас", Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними Падуна, війська РФ поцілили по житлових будинках, сталася пожежа.

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З-під завалів дістали чоловіка, більше під завалами людей немає, уточнив голова МВА. 

Станом на 1-шу ночі 22 вересня було відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу, даних про загиблих немає.

Оновлено о 09:15: Донецька обласна прокуратура повідомила вранці, що внаслідок вечірнього обстрілу Курахового постраждали 16 осіб.

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За попередніми даними, окупанти атакували місто двома ракетами "Іскандер" близько 22:00 четверга 21 вересня.

Один із засобів ураження поцілив по двоповерховому житловому будинку, внаслідок чого зазнали поранень 16 громадян: 6 жінок та 10 чоловіків віком від 43 до 82 років. Усім потерпілим надано невідкладну медичну допомогу.

Також пошкоджено вікна, фасади й покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі і гаражі.

Станом на 9-ту ранку на місці продовжують працювати рятувальники. Триває розбір завалів.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

УП, оновлено
Теми: Донецька областьобстрілвійна
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