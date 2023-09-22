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Российские войска ударили "Искандером" по Курахово, попали в дом – 16 раненых

"Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 07:12
Российские войска ударили Искандером по Курахово, попали в дом – 16 раненых
Последствия удара по Курахово 21.09.2023, фото прокуратуры

Вечером 21 сентября российские войска нанесли два удара по Курахово в Донецкой области, в результате чего пострадали 16 человек.

Источник: начальник кураховской городской военной администрации Роман Падун, которого цитирует "Суспільне Донбас", Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным Падуна, войска РФ попали по жилым домам, произошел пожар.

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Из-под завалов достали мужчину, больше под завалами людей нет, уточнил глава ГВА.

По состоянию на 1 час ночи 22 сентября было известно о 13 людях, пострадавших в результате обстрела, данных о погибших нет.

Обновлено в 09:15: Донецкая областная прокуратура сообщила утром, что в результате вечернего обстрела Курахово пострадали 16 человек.

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По предварительным данным, оккупанты атаковали город двумя ракетами "Искандер" около 22:00 четверга 21 сентября.

Одно из средств поражения попало по двухэтажному жилому дому, в результате чего получили ранения 16 граждан: 6 женщин и 10 мужчин в возрасте от 43 до 82 лет. Всем пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь.

Также повреждены окна, фасады и кровли в других многоквартирных домах, автомобили и гаражи.

По состоянию на 9 утра на месте продолжают работать спасатели. Продолжается разбор завалов.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

УП, обновлено
Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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