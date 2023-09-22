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Генштаб ЗСУ: Росія агітує зеків у Краснодарському краї вступати в армію на час всієї війни

"Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 08:05

Генеральний штаб Збройних сил України має інформацію про те, що російська влада продовжує спроби залучати до війни проти України засуджених осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 вересня

Дослівно: "У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військах на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі. В’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт із збройними силами Росії, термін дії якого до закінчення війни".

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Нагадаємо: Раніше у російських колоніях вербувала собі найманців група "Вагнер", яка до червня воювала за території України. Тоді засудженим обіцяли амністію від президента РФ.

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