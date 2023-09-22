Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб ВСУ: Россия агитирует зэков в Краснодарском крае вступать в армию на время всей войны

"Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 08:05

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает информацией о том, что российские власти продолжают попытки привлекать к войне против Украины осужденных лиц.

Источник: Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 сентября

Дословно: "В связи с катастрофическими потерями оккупантов и с целью комплектования подразделений воздушно-десантных войсках на территории Краснодарского края Российской Федерации проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы. Заключенным обещают досрочное освобождение из мест лишения свободы в обмен на контракт с вооруженными силами России, срок действия которого до окончания войны".

Реклама:

Напомним: Ранее в российских колониях вербовала себе наемников группа "Вагнер", которая до июня воевала за территории Украины. Тогда осужденным обещали амнистию от президента РФ.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Последние новости
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
Все новости...
Реклама: