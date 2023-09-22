Генштаб ВСУ: Россия агитирует зэков в Краснодарском крае вступать в армию на время всей войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает информацией о том, что российские власти продолжают попытки привлекать к войне против Украины осужденных лиц.

Источник: Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 сентября

Дословно: "В связи с катастрофическими потерями оккупантов и с целью комплектования подразделений воздушно-десантных войсках на территории Краснодарского края Российской Федерации проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы. Заключенным обещают досрочное освобождение из мест лишения свободы в обмен на контракт с вооруженными силами России, срок действия которого до окончания войны".

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Напомним: Ранее в российских колониях вербовала себе наемников группа "Вагнер", которая до июня воевала за территории Украины. Тогда осужденным обещали амнистию от президента РФ.