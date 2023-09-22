Захисники за добу ліквідували 480 окупантів, підбили 6 танків та знищили 40 артсистем
П'ятниця, 22 вересня 2023, 08:11
За минулу добу Сили оборону ліквідували 480 окупантів, таким, чином загальні втрати загарбників сягнули 27 4950 військових.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 274950 (+480) осіб,
- танків ‒ 4644 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8891 (+8) од,
- артилерійських систем – 6177 (+40) од,
- РСЗВ – 785 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 528 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1517 (+38),
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20) од,
- спеціальної техніки ‒ 912 (+1).