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Захисники за добу ліквідували 480 окупантів, підбили 6 танків та знищили 40 артсистем

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 вересня 2023, 08:11
Захисники за добу ліквідували 480 окупантів, підбили 6 танків та знищили 40 артсистем
Фото: Getty Images

За минулу добу Сили оборону ліквідували 480 окупантів, таким, чином загальні втрати загарбників сягнули 27 4950 військових.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 274950 (+480) осіб,
  • танків ‒ 4644 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8891 (+8) од,
  • артилерійських систем – 6177 (+40) од,
  • РСЗВ – 785 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 528 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4858 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 1517 (+38),
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8690 (+20) од,
  • спеціальної техніки ‒ 912 (+1).

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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