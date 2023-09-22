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Защитники за сутки ликвидировали 480 оккупантов, подбили 6 танков и уничтожили 40 артсистем

Станислав ПогориловПятница, 22 сентября 2023, 08:11
Защитники за сутки ликвидировали 480 оккупантов, подбили 6 танков и уничтожили 40 артсистем
Фото: Getty Images

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 480 оккупантов, таким образом общие потери захватчиков достигли 27 4950 военных.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 274950 (+480) человек,
  • танков - 4644 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 8891 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 6177 (+40) ед,
  • РСЗО - 785 (+4) ед,
  • средств ПВО - 528 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4858 (+8),
  • крылатых ракет - 1517 (+38),
  • кораблей/катеров - 20 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8690 (+20) ед,
  • специальной техники - 912 (+1).

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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