Защитники за сутки ликвидировали 480 оккупантов, подбили 6 танков и уничтожили 40 артсистем
Пятница, 22 сентября 2023, 08:11
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 480 оккупантов, таким образом общие потери захватчиков достигли 27 4950 военных.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 274950 (+480) человек,
- танков - 4644 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 8891 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 6177 (+40) ед,
- РСЗО - 785 (+4) ед,
- средств ПВО - 528 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4858 (+8),
- крылатых ракет - 1517 (+38),
- кораблей/катеров - 20 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8690 (+20) ед,
- специальной техники - 912 (+1).