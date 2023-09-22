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Росіяни зранку влучили у житлові будинки Херсона: є загиблий та поранений

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 09:30
Росіяни зранку влучили у житлові будинки Херсона: є загиблий та поранений
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Внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув 25-річний чоловік, ще одна людина дістала поранення.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Внаслідок ранкового обстрілу російськими окупаційними військами Дніпровського району Херсона є влучання у житлові будинки". 

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Деталі: За попередньою інформацією, дістали поранення двоє людей.

Доповнено: Як повідомив Мрочко, за уточненою інформацією, росіяни вбили 25-річного херсонця.

Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про одного пораненого та одного загиблого (25-річного чоловіка). Через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі.

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Теми: Херсонобстрілвоєнні злочинижертви
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