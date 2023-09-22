Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне утром попали в жилые дома Херсона: есть погибший и раненый

Татьяна ЛозовенкоПятница, 22 сентября 2023, 09:30
Россияне утром попали в жилые дома Херсона: есть погибший и раненый
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В результате утреннего обстрела Херсона погиб 25-летний мужчина, еще один человек получил ранения.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате утреннего обстрела российскими оккупационными войсками Днепровского района Херсона есть попадания в жилые дома". 

Реклама:

Детали: По предварительной информации, получили ранения два человека.

Дополнено: Как сообщил Мрочко, по уточненной информации, россияне убили 25-летнего херсонца.

Позже глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил об одном раненом и одном погибшем (25-летнем мужчине). Из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонобстрелвоенные преступленияжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

СБУ назвала российского перевозчика дронов Shahed из Ирана

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Херсон
Россия вечером ударила по пригороду Херсона: погибла женщина
Россияне утром во второй раз атаковали Херсон: попали в многоквартирный дом, погибла женщина
Россияне ночью в Херсоне попали в общежитие, двое погибших - ОВА
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: