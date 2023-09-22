Россияне утром попали в жилые дома Херсона: есть погибший и раненый

В результате утреннего обстрела Херсона погиб 25-летний мужчина, еще один человек получил ранения.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате утреннего обстрела российскими оккупационными войсками Днепровского района Херсона есть попадания в жилые дома".

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Детали: По предварительной информации, получили ранения два человека.

Дополнено: Как сообщил Мрочко, по уточненной информации, россияне убили 25-летнего херсонца.

Позже глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил об одном раненом и одном погибшем (25-летнем мужчине). Из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже.