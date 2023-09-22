Здавав у ломбард тепловізори та камери нічного бачення: на Житомирщині судитимуть офіцера

Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини налагодив "бізнес" з продажу камер нічного бачення та тепловізорів, за матеріалами ДБР його судитимуть.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди".

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Деталі: Повідомляється, що загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн.

В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

Що було раніше: 25 вересня в Одесі затримали головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ.