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Здавав у ломбард тепловізори та камери нічного бачення: на Житомирщині судитимуть офіцера

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 вересня 2023, 09:27
Здавав у ломбард тепловізори та камери нічного бачення: на Житомирщині судитимуть офіцера
Фото: ДБР

Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини налагодив "бізнес" з продажу камер нічного бачення та тепловізорів, за матеріалами ДБР його судитимуть.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди".

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Деталі: Повідомляється, що загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн.

В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

Що було раніше: 25 вересня в Одесі затримали головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління, який вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ.

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Теми: ДБРкорупціявійна
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