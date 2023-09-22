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Сдавал в ломбард тепловизоры и камеры ночного видения: на Житомирщине будут судить офицера

Станислав ПогориловПятница, 22 сентября 2023, 09:27
Сдавал в ломбард тепловизоры и камеры ночного видения: на Житомирщине будут судить офицера
Фото: ГБР

Начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирщины наладил "бизнес" по продаже камер ночного видения и тепловизоров, по материалам ГБР его будут судить.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирщины имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров различных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров. Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды".

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Детали: Сообщается, что общая сумма нанесенного государству ущерба достигает 3,2 млн грн.

В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.

Что предшествовало: 25 сентября в Одессе задержали главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, который украл бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ.

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Темы: ГБРкоррупциявойна
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