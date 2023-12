Розвідка Британії пояснила активізацію атак на глибокий тил України й Росії

В останні чотири дні і Росія, і Україна інтенсивно атакують глибокий тил противника через прагнення отримати перевагу на тлі відносно статичної ситуації на лінії фронту.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за 22 вересня, "Європейська правда"

Деталі: Британські аналітики відзначили, що останніми днями надходять повідомлення про вибухи на російських логістичних об'єктах, авіабазах і командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та поблизу Москви.

Дуже ймовірно, що Чорноморський флот Росії знову став об'єктом серйозних атак. Однак вибухи на авіабазі Чкаловський, що поблизу Москви, ймовірно, викликають найбільше стратегічне занепокоєння у російських лідерів.

"Це чутливе місце, оскільки там базуються спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів. Повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення СООТ є особливо важливим. Яка версія літака постраждала, незрозуміло, але ці цінні літаки виконують місії, які включають збір радіоелектронної розвідки", – йдеться в огляді.

Протягом останнього тижня Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях по всій території України.

Така незвична інтенсивність, ймовірно, частково є відповіддю на інциденти в Росії та Криму, вважають британські аналітики.

У той самий час, оскільки наземні бої є відносно статичними, кожна сторона прагне отримати перевагу, завдаючи ударів у стратегічну глибину противника, зазначили у міністерстві.

