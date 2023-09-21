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Після року мобілізації армія РФ має труднощі через відсутність ротації – розвідка Британії

"Українська правда", "Європейська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 09:39
Після року мобілізації армія РФ має труднощі через відсутність ротації – розвідка Британії
Російська армія, фото Міноборони РФ із ТАСС

У річницю підписання Володимиром Путіним указу про "часткову мобілізацію" в Росії у Міноборони Британії відзначили, що російська армія стикається із низкою проблем, зокрема, через відсутність регулярних ротацій.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за 21 вересня

Деталі: 21 вересня 2023 року минає річниця оголошення президентом Росії Володимиром Путіним "часткової мобілізації" 2022 року, під час якої близько 300 000 російських резервістів (за офіційними заявами РФ) були призвані на війну проти України.

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15 вересня 2023 року голова комітету з оборони Державної думи Росії, колишній генерал Андрій Картаполов повторив, що мобілізовані військовослужбовці зобов'язані служити на час проведення "спеціальної військової операції", зазначають аналітики.

У новому визнанні важкої ситуації на фронті він також заявив, що ротація військовослужбовців із зони бойових дій під час їхньої служби неможлива.

Дослівно британська розвідка: "Відсутність регулярних ротацій підрозділів з бойового чергування, ймовірно, є одним з найважливіших факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян, а також нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня з моменту вторгнення. 

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Відсутність такої підготовки, найімовірніше, є причиною труднощів Росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій".

Теми: Росіявійнамобілізаціярозвідка
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