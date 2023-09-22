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Разведка Британии объяснила активизацию атак на глубокий тыл Украины и России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 09:53

В последние четыре дня и Россия, и Украина интенсивно атакуют глубокий тыл противника из-за стремления получить преимущество на фоне относительно статичной ситуации на линии фронта.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 22 сентября, "Европейская правда"

Детали: Британские аналитики отметили, что в последние дни поступают сообщения о взрывах на российских логистических объектах, авиабазах и командных пунктах в Крыму, Краснодарском крае и вблизи Москвы.

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Очень вероятно, что Черноморский флот России снова стал объектом серьезных атак. Однако взрывы на авиабазе Чкаловский возле Москвы, вероятно, вызывают наибольшее стратегическое беспокойство у российских лидеров.

"Это чувствительное место, поскольку там базируются специальные военные самолеты, а также VIP-транспорт для российских лидеров. Сообщение о повреждении самолета специального назначения СООТ является особенно важным. Какая версия самолета пострадала, непонятно, но эти ценные самолеты выполняют миссии, которые включают сбор радиоэлектронной разведки", – говорится в обзоре.

В течение последней недели Россия неоднократно наносила дальние удары по целям по всей территории Украины.

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Такая необычная интенсивность, вероятно, частично стала ответом на инциденты в России и Крыму, считают британские аналитики. В то же время, поскольку наземные бои относительно статичны, каждая сторона стремится получить преимущество, нанося удары в стратегическую глубину противника, отметили в министерстве.

Этому предшествовало: 21 сентября, в годовщину подписания президентом РФ Владимиром Путиным указали, что российская армия сталкивается с проблемами из-за отсутствия регулярной ротации.

Темы: войнаРосcияУкраинаразведка
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