ЗМІ: Віцепрезидент Єврокомісії поїде до Китаю, щоб відновити діалог

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс перебуватиме в Китаї 23-26 вересня, де домагатиметься від Пекіна зменшення обмежень для європейського бізнесу.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Reuters

Деталі: За інформацією агентства, для Євросоюзу цей візит має на меті відновити діалог з Китаєм після його закриття через COVID-19 на тлі зростаючої настороженості ЄС щодо тісних зв'язків Пекіна з Москвою.

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Планується участь Домбровскіса у спільному торгово-економічному діалозі, його зустріч з китайськими посадовцями та європейськими компаніями, що працюють у КНР, а також два виступи.

Єврокомісар прибуде до Китаю трохи більше ніж через тиждень після того, як в ЄС заявили, що вивчать можливість запровадження штрафних тарифів для захисту європейських виробників від дешевшого китайського імпорту електромобілів.

Це може призвести до більш прохолодного прийому посадовця в КНР, але джерела, обізнані з візитом, кажуть, що він може стати корисним для більш цілеспрямованої дискусії про "торговельні подразники".

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ЄС вважає, що його торговельний дефіцит у 400 млрд євро частково пов'язаний з китайськими обмеженнями для європейських компаній. За даними митниці КНР, дефіцит торгового балансу ЄС з Китаєм за рік з $208,4 млрд збільшився до $276,6 млрд у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз до 2030 року може потрапити в таку ж залежність від Китаю щодо літій-іонних батарей та паливних елементів, як і у випадку з російськими енергоносіями до повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, у Єврокомісії закликають країни-члени швидше обмежити використання обладнання для мереж 5G від китайських компаній Huawei та ZTE і хочуть припинити співпрацю з операторами, які використовують їхнє обладнання.

Також лунають пропозиції заборонити європейському бізнесу виготовляти найважливіші сучасні технології – як "суперкомп’ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми – у Китаї та подібних країнах.