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СМИ: Вице-президент Еврокомиссии поедет в Китай, чтобы возобновить диалог

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 12:05

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис будет находиться в Китае 23-26 сентября, где будет добиваться от Пекина уменьшения ограничений для европейского бизнеса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По информации агентства, для Евросоюза этот визит имеет целью восстановить диалог с Китаем после его закрытия из-за COVID-19 на фоне растущей настороженности ЕС относительно тесных связей Пекина с Москвой.

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Планируется участие Домбровскиса в совместном торгово-экономическом диалоге, его встреча с китайскими чиновниками и европейскими компаниями, работающими в КНР, а также два выступления.

Еврокомиссар прибудет в Китай чуть более чем через неделю после того, как в ЕС заявили, что изучат возможность введения штрафных тарифов для защиты европейских производителей от более дешевого китайского импорта электромобилей.

Это может привести к более прохладному приему чиновника в КНР, но источники, знакомые с визитом, говорят, что он может стать полезным для более целенаправленной дискуссии о "торговых раздражителях".

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ЕС считает, что его торговый дефицит в 400 млрд евро частично связан с китайскими ограничениями для европейских компаний. По данным таможни КНР, дефицит торгового баланса ЕС с Китаем за год с $208,4 млрд увеличился до $276,6 млрд в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз до 2030 года может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.

Напомним, в Еврокомиссии призывают страны-члены быстрее ограничить использование оборудования для сетей 5G от китайских компаний Huawei и ZTE и хотят прекратить сотрудничество с операторами, которые используют их оборудование.

Также звучат предложения запретить европейскому бизнесу изготавливать важнейшие современные технологии – как "суперкомпьютеры", искусственный интеллект и передовые микросхемы – в Китае и подобных странах.

Темы: ЕвропаКитай
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