Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Вице-президент Еврокомиссии поедет в Китай, чтобы возобновить диалог

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 12:05

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис будет находиться в Китае 23-26 сентября, где будет добиваться от Пекина уменьшения ограничений для европейского бизнеса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По информации агентства, для Евросоюза этот визит имеет целью восстановить диалог с Китаем после его закрытия из-за COVID-19 на фоне растущей настороженности ЕС относительно тесных связей Пекина с Москвой.

Реклама:

Планируется участие Домбровскиса в совместном торгово-экономическом диалоге, его встреча с китайскими чиновниками и европейскими компаниями, работающими в КНР, а также два выступления.

Еврокомиссар прибудет в Китай чуть более чем через неделю после того, как в ЕС заявили, что изучат возможность введения штрафных тарифов для защиты европейских производителей от более дешевого китайского импорта электромобилей.

Это может привести к более прохладному приему чиновника в КНР, но источники, знакомые с визитом, говорят, что он может стать полезным для более целенаправленной дискуссии о "торговых раздражителях".

ВИДЕО ДНЯ

ЕС считает, что его торговый дефицит в 400 млрд евро частично связан с китайскими ограничениями для европейских компаний. По данным таможни КНР, дефицит торгового баланса ЕС с Китаем за год с $208,4 млрд увеличился до $276,6 млрд в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз до 2030 года может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.

Напомним, в Еврокомиссии призывают страны-члены быстрее ограничить использование оборудования для сетей 5G от китайских компаний Huawei и ZTE и хотят прекратить сотрудничество с операторами, которые используют их оборудование.

Также звучат предложения запретить европейскому бизнесу изготавливать важнейшие современные технологии – как "суперкомпьютеры", искусственный интеллект и передовые микросхемы – в Китае и подобных странах.

Темы: ЕвропаКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Европа
Рада учла рекомендации "Венецианки" в законе о нацменьшинствах
Президент Евросовета на Совбезе ООН призвал Китай убедить РФ остановить войну
Цены на услуги Uber в ЕС могут вырасти на 40%
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: