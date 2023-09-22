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Президент Румунії про російські дрони: Нас не атакують, але падіння уламків – це проблема

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 12:47
Президент Румунії про російські дрони: Нас не атакують, але падіння уламків – це проблема
Клаус Йоганніс. фото Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає реальною проблемою падіння дронів РФ на території його країни під час російських атак на дунайські порти України.

Джерело: Йоганніс на заході Всесвітнього форуму лідерів в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, цитує Agerpres

Пряма мова: "Дрони атакують не Румунію, але те, що їхні частини падають на територію країни, є реальною проблемою, яку необхідно вирішити. Поки що ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не рахуються", – зазначив Йоганніс.

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Деталі: Він нагадав, що Росія атакує порти на українському узбережжі, щоб унеможливити транзит зерна, а також назвав ці атаки воєнними злочинами.

Президент Румунії також сказав, що люди, які живуть на румунському березі Дунаю поблизу районів, які постраждали від атак, бояться, але розуміють важливість підтримки України.

"Вони бачать бомбардування на тому боці і думають, що якщо ми будемо стояти і дивитися, то можемо бути наступними", – резюмував Йоганніс.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу. 

Передісторія:

  • 13 вересня у прикордонному з Україною жудці (повіті) Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.
  • У четвер, 14 вересня, Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.
  • Також цього тижня почали будувати укриття у селі Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.   

Теми: РумуніяШахедвійна
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