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Президент Румынии о российских дронах: Нас не атакуют, но падение обломков – это проблема

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 12:47
Президент Румынии о российских дронах: Нас не атакуют, но падение обломков – это проблема
Клаус Йоханнис. фото Getty Images

Президент Румынии Клаус Йоханнис считает реальной проблемой падение дронов РФ на территории его страны во время российских атак на дунайские порты Украины.

Источник: Йоханнис на мероприятии Всемирного форума лидеров в Колумбийском университете в Нью-Йорке, цитирует Agerpres

Прямая речь: "Дроны атакуют не Румынию, но то, что их части падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую необходимо решить. Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не считаются".

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Детали: Он напомнил, что Россия атакует порты на украинском побережье, чтобы сделать невозможным транзит зерна, а также назвал эти атаки военными преступлениями.

Президент Румынии также сказал, что люди, которые живут на румынском берегу Дуная вблизи районов, пострадавших от атак, боятся, но понимают важность поддержки Украины.

"Они видят бомбардировки на той стороне и думают, что если мы будем стоять и смотреть, то можем быть следующими", – резюмировал Йоханнис.

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Что предшествовало: Заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что армия страны готова сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу.

Предыстория:

  • 13 сентября в приграничном с Украиной жудеце Тулча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.
  • В четверг, 14 сентября, Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.
  • Также на прошлой неделе начали строить укрытия в селе Плауру, что напротив украинского Измаила, а жители получили первые оповещения тревоги во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.

Темы: РумынияШахедвойна
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