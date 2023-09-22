Зеленський зі США обіцяє далекобійну зброю "через деякий час"
Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи "будуть помітні через певний час".
Джерело: Зеленський, спілкуючись із українськими журналістами у Вашингтоні, цитує Офіс президента
Деталі: Глава держави зазначив, що мав важливі зустрічі в столиці США. Зокрема, мовляв, відбулися надзвичайно відверті розмови з американськими конгресменами, які "отримали всі відповіді".
Президент зауважив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні плани, а також необхідна Україні допомога.
"Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити", – вважає Зеленський.
Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS президент акцентував, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України.
Пряма мова: "Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо".