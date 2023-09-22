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Зеленский из США обещает дальнобойное оружие "через некоторое время"

Валентина РоманенкоПятница, 22 сентября 2023, 13:16
Зеленский из США обещает дальнобойное оружие через некоторое время
чета Зеленских. фото офиса президента

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина упорно работает над получением дальнобойного оружия, и результаты этой работы "будут заметны через некоторое время".

Источник: Зеленский, общаясь с украинскими журналистами в Вашингтоне, цитирует Офис президента

Детали: Глава государства отметил, что имел важные встречи в столице США. В частности, мол, состоялись чрезвычайно откровенные разговоры с американскими конгрессменами, которые "получили все ответы".

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Президент отметил, что во время встречи с конгрессменами обсуждались определенные планы, а также необходимая Украине помощь.

"Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры надо проводить", - считает Зеленский.

Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS президент акцентировал, что речь идет в целом об усилении дальнобойных возможностей Украины.

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Прямая речь: "Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент - мы все это увидим".

Темы: оружиеЗеленскийвойнаСША
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