Агросуперечка: у Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС

У Єврокомісії планують 28 вересня провести наступну зустріч координаційної платформи, яка збирається для вирішення аграрної кризи з Україною.

Джерело: речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер у Брюсселі, цитує "Європейська правда"

Деталі: У п'ятницю 22 вересня ЄК фіналізує свої коментарі щодо плану дій України, який був представлений у понеділок, під час останньої зустрічі координаційної платформи.

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"Ми надішлемо їх пізніше Україні, тож вони зможуть взяти їх до уваги. Відповідно до того обміну думок, який був дотепер, а він був дуже конструктивним, ми бачимо дуже позитивний шлях вперед", – сказала речниця.

У п'ятницю ЄК надішле запрошення до участі всіх сторін у наступній зустрічі координаційної платформи, яка відбудеться наступного четверга, додала вона.

"Ми запросимо усі відповідні держави-члени та у нас буде можливість фіналізувати цей план дій, щоб він міг почати діяти якнайшвидше", – сказала Феррер.

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Вона зазначила, що у комісії очікують на участь у зустрічі координаційної платформи всіх сторін, у тому числі Польщі.

Речниця нагадала, що представлений Україною план складатиметься з кількох компонентів. Зокрема, Україна ділитиметься даними про експорт чотирьох видів продукції, які перебувають у центрі торгової суперечки, і, ймовірно, ширшого переліку аграрної продукції.

Україна також має провести інформаційні кампанії для українських експортерів стосовно крихкості ринку сусідніх країн у ЄС та надавати дані про пункти призначення експортованої продукції.

Найважливіший компонент плану, за словами, Феррер, – це механізм верифікації та авторизації, який стосуватиметься експорту чотирьох видів продукції, – свого роду система експортних ліцензій.

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