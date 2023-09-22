Агросуперечка: у Брюсселі готують нову зустріч України і держав ЄС
У Єврокомісії планують 28 вересня провести наступну зустріч координаційної платформи, яка збирається для вирішення аграрної кризи з Україною.
Джерело: речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер у Брюсселі, цитує "Європейська правда"
Деталі: У п'ятницю 22 вересня ЄК фіналізує свої коментарі щодо плану дій України, який був представлений у понеділок, під час останньої зустрічі координаційної платформи.
"Ми надішлемо їх пізніше Україні, тож вони зможуть взяти їх до уваги. Відповідно до того обміну думок, який був дотепер, а він був дуже конструктивним, ми бачимо дуже позитивний шлях вперед", – сказала речниця.
У п'ятницю ЄК надішле запрошення до участі всіх сторін у наступній зустрічі координаційної платформи, яка відбудеться наступного четверга, додала вона.
"Ми запросимо усі відповідні держави-члени та у нас буде можливість фіналізувати цей план дій, щоб він міг почати діяти якнайшвидше", – сказала Феррер.
Вона зазначила, що у комісії очікують на участь у зустрічі координаційної платформи всіх сторін, у тому числі Польщі.
Речниця нагадала, що представлений Україною план складатиметься з кількох компонентів. Зокрема, Україна ділитиметься даними про експорт чотирьох видів продукції, які перебувають у центрі торгової суперечки, і, ймовірно, ширшого переліку аграрної продукції.
Україна також має провести інформаційні кампанії для українських експортерів стосовно крихкості ринку сусідніх країн у ЄС та надавати дані про пункти призначення експортованої продукції.
Найважливіший компонент плану, за словами, Феррер, – це механізм верифікації та авторизації, який стосуватиметься експорту чотирьох видів продукції, – свого роду система експортних ліцензій.
Передісторія:
- Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.
- Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.
- Після зустрічі 20 вересня стало відомо, що Словаччина вже вивчає запропонований Україною план щодо експорту сільськогосподарської продукції і вважає його потенційно прийнятним.
- У Словаччині заявили, що Україна пообіцяла не скаржитись на Братиславу у СОТ та не забороняти імпорт словацьких продуктів.