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Агроспор: в Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС

"Европейская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 14:29
Агроспор: в Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС
Еврокомиссия, Nurphoto via Getty Images

В Еврокомиссии планируют 28 сентября провести следующую встречу координационной платформы, которая собирается для решения аграрного кризиса с Украиной.

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Детали: В пятницу 22 сентября ЕК финализирует свои комментарии по плану действий Украины, который был представлен в понедельник, во время последней встречи координационной платформы.

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"Мы пришлем их позже Украине, поэтому они смогут принять их во внимание. Согласно тому обмену мнений, который был до сих пор, а он был очень конструктивным, мы видим очень позитивный путь вперед", – сказала спикер.

В пятницу ЕК пришлет приглашение к участию всех сторон в следующей встрече координационной платформы, которая состоится в следующий четверг, добавила она.

"Мы пригласим все соответствующие государства-члены и у нас будет возможность финализировать этот план действий, чтобы он мог начать действовать как можно быстрее", – сказала Феррер.

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Она отметила, что в комиссии ожидают участие во встрече координационной платформы всех сторон, в том числе Польши.

Представитель Украины также напомнила, что представленный Украиной план будет состоять из нескольких компонентов. В частности, Украина будет делиться данными об экспорте четырех видов продукции, которые находятся в центре торгового спора, и, вероятно, более широкого перечня аграрной продукции.

Украина также должна провести информационные кампании для украинских экспортеров по поводу хрупкости рынка соседних стран в ЕС и предоставлять данные о пунктах назначения экспортируемой продукции.

Важнейший компонент плана, по словам Феррер, – это механизм верификации и авторизации, который будет касаться экспорта четырех видов продукции – своего рода система экспортных лицензий.

Предыстория:

  • Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.
  • Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.
  • После встречи 20 сентября стало известно, что Словакия уже изучает предложенный Украиной план экспорта сельскохозяйственной продукции и считает его потенциально приемлемым.
  • В Словакии заявили, что Украина пообещала не жаловаться на Братиславу в ВТО и не запрещать импорт словацких продуктов.

Темы: зерносельское хозяйствоэкспортЕС
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