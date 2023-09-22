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Побиття чоловіка у ТЦК в Самборі: у воєнкома знайшли підозрілих активів на 4,4 млн

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 16:10
Побиття чоловіка у ТЦК в Самборі: у воєнкома знайшли підозрілих активів на 4,4 млн
скріншот

Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на понад 4,4 млн грн.

Джерело: НАЗК

Деталі: Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.

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Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте "шляхом заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі $42 тисячі".

Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.

Матеріали щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вдень 19 вересня в соцмережах поширили низку відеозаписів, на яких людина у військовій формі б'є чоловіка у цивільному. Постраждалий заявляв, що він з Харкова, а в приміщенні ТЦК його незаконно утримують вже шосту добу. Він публікував відео після побиття і просив допомоги.

  • Тримаючи пістолет, військовий погрожував людині в цивільному, що того "кинуть у багажник і закопають". Йому та ще одному чоловіку, який приховано знімав цей інцидент на камеру, він сказав "підійматися", а потім додав, що їх не буде шукати навіть поліція. У приміщенні також знаходились ще щонайменше двоє чоловіків у формі, які не зупинили побиття. 

  • ДБР затримало заступника начальника військкомату в місті Самбір на Львівщині та військового-водія, а також повідомило їм про підозру в катуванні.

Теми: ЛьвівщинаТЦКмобілізаціяНАЗК
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