Побиття чоловіка у ТЦК в Самборі: у воєнкома знайшли підозрілих активів на 4,4 млн

Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на понад 4,4 млн грн.

Джерело: НАЗК

Деталі: Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.

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Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте "шляхом заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі $42 тисячі".

Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.

Матеріали щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

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