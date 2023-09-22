Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Избиение мужчины в ТЦК в Самборе: у военкома нашли подозрительных активов на 4,4 млн

Роман ПетренкоПятница, 22 сентября 2023, 16:10
Избиение мужчины в ТЦК в Самборе: у военкома нашли подозрительных активов на 4,4 млн
скриншот

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на более 4,4 млн грн.

Источник: НАПК

Детали: Установлено, что декларант и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества.

Реклама:

Военком объяснил, что недвижимое имущество было приобретено "за счет сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере $42 тысячи".

Однако, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.

Материалы по военкома переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Днем 19 сентября в соцсетях появился ряд видеозаписей, на которых мужчина в военной форме бьет мужчину в гражданском. Пострадавший заявлял, что он из Харькова, а в помещении ТЦК его незаконно содержат уже шестые сутки. Он публиковал видео после избиения и просил помощи.
  • Держа пистолет, военный угрожал человеку в штатском, что того "кинут в багажник и закопают". Ему и еще одному мужчине, скрыто снимавшему этот инцидент на камеру, он сказал "подниматься", а затем добавил, что их не будет искать даже полиция. В помещении также находились еще по меньшей мере двое мужчин в форме, которые не остановили избиение.
  • ДБР задержало и сообщило о подозрению заместителю начальника военкомата в городе Самбор во Львовской области и военного-водителя.

Темы: ЛьвовщинаТЦКмобилизацияНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Львовщина
Утренняя атака: в Черкассах уничтожена гостиница, во Львовской и Ровенской областях есть попадания
ДБР сообщило о подозрении в пытках работникам Самборского военкомата
Избиение мужчины в военкомате Самбора: его задержали на границе перед этим
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: