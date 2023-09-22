Избиение мужчины в ТЦК в Самборе: у военкома нашли подозрительных активов на 4,4 млн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на более 4,4 млн грн.

Источник: НАПК

Детали: Установлено, что декларант и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества.

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Военком объяснил, что недвижимое имущество было приобретено "за счет сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере $42 тысячи".

Однако, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.

Материалы по военкома переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства.

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