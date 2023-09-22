Членство України означатиме кінець "сонної сієсти" у розширенні ЄС – Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував можливість членства України в Євросоюзі і її суперечки між східноєвропейськими країнами, які можуть стати цьому на заваді.

Джерело: Боррель в інтерв’ю The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи стануть суперечки між деякими східноєвропейськими країнами та Україною щодо експорту зерна передвісником конфліктів, які можуть виникнути у разі вступу країни до ЄС, Боррель сказав: "Ми знаємо, що це не так".

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Європейський дипломат зауважив, що шлях України до ЄС буде непростим, оскільки вона перебуває у стані війни, має ще провести багато реформ, а також "наразі Україна, будучи членом Європейського Союзу, була б єдиною країною, яка була б чистим бенефіціаром".

Як наслідок, і Україні, і ЄС потрібно буде провести тривалий процес реформ, додав він.

Водночас, за словами Борреля, членство України означатиме кінець того, що він назвав "сонною сієстою" щодо розширення ЄС.

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"Протягом багатьох років існував своєрідний глухий кут, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку", – сказав він.

Нагадаємо: Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Також віцепрем’єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО – навіть раніше.