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Членство Украины будет означать конец "сонной сиесты" в расширении ЕС - Боррель

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 16:44
Членство Украины будет означать конец сонной сиесты в расширении ЕС - Боррель
фото: getty

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможность членства Украины в Евросоюзе и ее споры между восточноевропейскими странами, которые могут этому помешать.

Источник: Боррель в интервью The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, станут ли споры между некоторыми восточноевропейскими странами и Украиной по экспорту зерна предвестником конфликтов, которые могут возникнуть в случае вступления страны в ЕС, Боррель сказал: "Мы знаем, что это не так".

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Европейский дипломат отметил, что путь Украины в ЕС будет непростым, поскольку она находится в состоянии войны, должна еще провести много реформ, а также "сейчас Украина, будучи членом Европейского Союза, была бы единственной страной, которая была бы чистым бенефициаром".

Как следствие, и Украине, и ЕС нужно будет провести длительный процесс реформ, добавил он.

В то же время, по словам Борреля, членство Украины будет означать конец того, что он назвал "сонной сиестой" относительно расширения ЕС.

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"В течение многих лет существовал своеобразный тупик, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику", – сказал он.

Напомним: В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Темы: ЕС
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