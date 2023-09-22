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У низці областей України оголошували тривогу через ракетну небезпеку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 17:24
У низці областей України оголошували тривогу через ракетну небезпеку
скриншот

У низці областей України ввечері 22 вересня було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили попереджали про політ крилатої ракети РФ.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, мапа тривог

Деталі: В Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій – ракетна небезпека.

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Дослівно: "Крилата ракета у напрямку Кременчука!".

Оновлено: До областей із тривогою о 17.30 додалася Харківська. Там,  за даними ПС, існує загроза балістичного удару.

Відбій ракетної небезпеки по областях пролунав о 18.10.

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Теми: повітряна тривога
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