У низці областей України оголошували тривогу через ракетну небезпеку

У низці областей України ввечері 22 вересня було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили попереджали про політ крилатої ракети РФ.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, мапа тривог

Деталі: В Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій – ракетна небезпека.

Реклама:

Дослівно: "Крилата ракета у напрямку Кременчука!".

Оновлено: До областей із тривогою о 17.30 додалася Харківська. Там, за даними ПС, існує загроза балістичного удару.

Відбій ракетної небезпеки по областях пролунав о 18.10.