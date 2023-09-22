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В ряде областей Украины объявляли тревогу из-за ракетной опасности

Валентина РоманенкоПятница, 22 сентября 2023, 17:24
В ряде областей Украины объявляли тревогу из-за ракетной опасности
скриншот

В ряде областей Украины вечером 22 сентября была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о полете крылатой ракеты РФ.

Источник: Воздушные силы в Telegram, карта тревог

Детали: В Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой - ракетная опасность.

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Дословно: "Крылатая ракета в направлении Кременчуга!".

Обновлено: К областям с тревогой в 17.30 добавилась Харьковская. Там, по данным ВС, существует угроза баллистического удара.

Отбой ракетной опасности по областям прозвучал в 18.10.

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Темы: воздушная тревога
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