В ряде областей Украины объявляли тревогу из-за ракетной опасности
Пятница, 22 сентября 2023, 17:24
В ряде областей Украины вечером 22 сентября была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о полете крылатой ракеты РФ.
Источник: Воздушные силы в Telegram, карта тревог
Детали: В Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой - ракетная опасность.
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Дословно: "Крылатая ракета в направлении Кременчуга!".
Обновлено: К областям с тревогой в 17.30 добавилась Харьковская. Там, по данным ВС, существует угроза баллистического удара.
Отбой ракетной опасности по областям прозвучал в 18.10.
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