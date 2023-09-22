Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Румунію прибуло 4 винищувачі F-16 від США

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 18:45
В Румунію прибуло 4 винищувачі F-16 від США
ВИНИЩУВАЧІ F-16. ФОТО ОП

На авіабазу Фетешті в Румунії 22 вересня прибули чотири винищувачі F-16 ВПС США для посилення патрулювання повітряного простору НАТО в Чорноморському регіоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО

Деталі: "Я вітаю розгортання Сполученими Штатами додаткових винищувачів F-16 для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Румунії", – сказав виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

Реклама:

За його словами, "це надсилає чіткий сигнал про те, що ми захистимо кожного члена Альянсу".

"Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України, ми стали свідками низки ударів по українській інфраструктурі дуже близько до території НАТО. Ми зберігаємо пильність і перебуваємо в тісному контакті з членами Альянсу в регіоні", – додав представник НАТО.

Нагадаємо, в Румунії зафіксували кілька інцидентів з падінням дронів під час російських атак по півдню України.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу. 

У четвер, 14 вересня, Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

США пообіцяли перемістити до Румунії кілька бойових літаків американських військово-повітряних сил для посилення місій НАТО з охорони повітряного простору.

Теми: РумуніяСШАНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Румунія
Президент Румунії про російські дрони: Нас не атакують, але падіння уламків – це проблема
Румунія з Україною працюватиме над планом обмеження імпорту українського зерна
Біля румунського порту на кораблі стався вибух, там шукають морські міни
Останні новини
17:02
Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
Усі новини...
Реклама: