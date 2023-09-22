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В Румынию прибыли 4 истребителя F-16 от США

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 18:45
В Румынию прибыли 4 истребителя F-16 от США
ИСТРЕБИТЕЛИ F-16. ФОТО ОП

На авиабазу Фетешти в Румынии 22 сентября прибыли четыре истребителя F-16 ВВС США для усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

"Я приветствую развертывание Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Румынии", – сказал исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.

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По его словам, "это посылает четкий сигнал о том, что мы защитим каждого члена Альянса".

"Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, мы стали свидетелями ряда ударов по украинской инфраструктуре очень близко к территории НАТО. Мы сохраняем бдительность и находимся в тесном контакте с членами Альянса в регионе", – добавил представитель НАТО.

Напомним, в Румынии зафиксировали несколько инцидентов с падением дронов во время российских атак по югу Украины.

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Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что армия страны готова сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу.

В четверг, 14 сентября, Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

США пообещали переместить в Румынию несколько боевых самолетов американских военно-воздушных сил для усиления миссий НАТО по охране воздушного пространства.

Темы: РумынияСШАНАТО
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