Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Румынию прибыли 4 истребителя F-16 от США

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 18:45
В Румынию прибыли 4 истребителя F-16 от США
ИСТРЕБИТЕЛИ F-16. ФОТО ОП

На авиабазу Фетешти в Румынии 22 сентября прибыли четыре истребителя F-16 ВВС США для усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

"Я приветствую развертывание Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Румынии", – сказал исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.

Реклама:

По его словам, "это посылает четкий сигнал о том, что мы защитим каждого члена Альянса".

"Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, мы стали свидетелями ряда ударов по украинской инфраструктуре очень близко к территории НАТО. Мы сохраняем бдительность и находимся в тесном контакте с членами Альянса в регионе", – добавил представитель НАТО.

Напомним, в Румынии зафиксировали несколько инцидентов с падением дронов во время российских атак по югу Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что армия страны готова сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу.

В четверг, 14 сентября, Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

США пообещали переместить в Румынию несколько боевых самолетов американских военно-воздушных сил для усиления миссий НАТО по охране воздушного пространства.

Темы: РумынияСШАНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Румыния
Президент Румынии о российских дронах: Нас не атакуют, но падение обломков – это проблема
Румыния с Украиной будет работать над планом ограничения импорта украинского зерна
Возле румынского порта на корабле произошел взрыв, там ищут морские мины
Последние новости
17:24
Триумф "Памфира", награда для Издрика и "Путлер капут": кто получил "Золотую юлу" за 2023 год
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
Все новости...
Реклама: