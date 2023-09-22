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Росіяни готують інформаційну кампанію для дискредитації України за кордоном – ОП

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 19:12
Росіяни готують інформаційну кампанію для дискредитації України за кордоном – ОП
фото: getty

Очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що влада має інформацію, що росіяни готують інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація президента Володимира Зеленського та команди за кордоном.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Ось такі тези використовуватимуть російські пропагандисти:

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  • Говоритимуть про президентські вибори у РФ, які продемонструють тверду підтримку Путіна російським суспільством. Казатимуть, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт;
  • Зазначатимуть, що скандал між керівництвом Польщі та України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як "військовий таран" проти Росії;
  • Ще одна теза стосуватиметься узурпації влади та скасування виборів.

Деталі: За словами ОП, російські пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що "мати справу зі стабільною РФ, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським".

Зазначається, що ці тези окупанти розповсюджуватимуть у медіа та за допомогою ботоферм.

Теми: пропагандаРосіявійна
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