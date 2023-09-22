Россияне готовят информационную кампанию для дискредитации Украины за рубежом - ОП

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что власть располагает информацией, что россияне готовят информационную кампанию, целью которой является дискредитация президента Владимира Зеленского и команды за рубежом.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Вот такие тезисы будут использовать российские пропагандисты:

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Говорить о президентских выборах в РФ, которые продемонстрируют твердую поддержку Путина российским обществом. Говорить, что в Киеве царит кризис, где власть теряет доверие политических элит;

Отмечать, что скандал между руководством Польши и Украины доказывает, что никакого единства Европы с Киевом не существует. И будут утверждать, что все основывается исключительно на желании использовать Украину как "военный таран" против России;

Еще один тезис будет касаться узурпации власти и отмены выборов.

Детали: По словам ОП, российские пропагандисты будут пытаться убедить Запад, что "иметь дело со стабильной РФ, особенно после переизбрания Путина на очередной президентский срок, гораздо выгоднее, чем с Зеленским".

Отмечается, что эти тезисы оккупанты будут распространять в медиа и с помощью ботоферм.