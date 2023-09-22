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В Канаді розпочалася зустріч Зеленського з прем’єр-міністром країни

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 вересня 2023, 19:41
В Канаді розпочалася зустріч Зеленського з прем’єр-міністром країни
Володимир Зеленський з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю прибув до парламенту Канади, де його зустрів прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У короткій заяві для ЗМІ Зеленський підкреслив вдячність Канаді, її владі й населенню за підтримку від найперших днів.

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"Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою – військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги", – сказав Зеленський.

Трюдо своєю чергою зазначив, що для нього зустріч із президентом України – "ще одна можна можливість сісти і поговорити про все, що нам потрібно зробити разом, щоб упевнитись у нашій підтримці верховенства права й усього, що робить Україна".

Він також підтвердив, що Канада "рішуче й однозначно" підтримує Україну в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення РФ.

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Лідери України й Канади, як очікується, обговорять оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю. Пізніше у п’ятницю, за повідомленнями канадських ЗМІ, Зеленський виступить перед законодавцями Канади.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Під час візиту Сполучені Штати оголосили, що передадуть Україні нової допомоги у сфері безпеки та оборони на загальну суму 325 млн доларів.

Теми: ЗеленськийКанададопомога Україні
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