В Канаде началась встреча Зеленского с премьер-министром страны

Президент Владимир Зеленский в пятницу прибыл в парламент Канады, где его встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В коротком заявлении для СМИ Зеленский подчеркнул благодарность Канаде, ее власти и населению за поддержку с первых дней.

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"Я хочу поблагодарить за то, что в этот трудный период вы приняли украинцев, помогаете нам на поле боя – военная, финансовая, гуманитарная помощь. Спасибо, что вы с нами, что вы стоите ради нашей победы", – сказал Зеленский.

Трюдо в свою очередь отметил, что для него встреча с президентом Украины – "еще можно возможность сесть и поговорить обо всем, что нам нужно сделать вместе, чтобы убедиться в нашей поддержке верховенства права и всего, что делает Украина".

Он также подтвердил, что Канада "решительно и однозначно" поддерживает Украину в ее борьбе против полномасштабного вторжения РФ.

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Лидеры Украины и Канады, как ожидается, обсудят оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество. Позже в пятницу, по сообщениям канадских СМИ, Зеленский выступит перед законодателями Канады.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Во время визита Соединенные Штаты объявили, что передадут Украине новой помощи в сфере безопасности и обороны на общую сумму 325 млн долларов.