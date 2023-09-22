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Залужний вперше поспілкувався з наступником Міллі

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 19:58
Залужний вперше поспілкувався з наступником Міллі
чарльз браун, фото: getty

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, а також познайомився з його наступником Чарльзом Брауном.

Джерело: Залужний у Telegram

Деталі: Залужний увечері 22 вересня повідомив про розмову з генералом Міллі. Він розповів про обстановку на фронті, перебіг українських оборонних та наступальних операцій.

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Окремо співрозмовники зупинилися на потребах Збройних сил - важливо посилити ППО та артилерію.

Пряма мова Залужного: "Подякував особисто генералу Міллі.

Цього місяця у мого друга закінчується термін повноважень на посаді очільника обʼєднаного комітету начальників штабів США.

ВІДЕО ДНЯ

З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найскладніші моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі.

На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником - генералом Чарльзом Брауном".

Більше деталей: Співрозмовники домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини.

Теми: ЗалужнийСШАЗбройні сили
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